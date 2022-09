Sinisa Mihajlovic "ne comprend pas" son limogeage de Bologne

L'entraîneur serbe a publié une lettre ouverte dans la Gazetta dello Sport à la suite de son licenciement à la tête de Bologne.

"J'ai souvent dit au revoir à des fans, à des joueurs, à des clubs, à des villes, pour leur dire adieu ou au revoir. Cela fait partie de la carrière d'un footballeur et d'un entraîneur de partir tôt ou tard", débute Sinisa Mihajlovic (53 ans). "Mais cette fois, le goût laissé par mon retour en arrière une dernière fois est plus triste."

"Au cours de nos trois ans et demi de collaboration, nous avons obtenu une incroyable dixième place, puis deux fois une douzième et enfin une treizième (...) Aurais-je pu faire encore mieux ? Peut-être. Est-ce que j'ai tout donné ? Oui, sans le moindre doute. Et cela me permet de regarder tout le monde la tête haute et de ne rien me reprocher", poursuit-il. "Je n'ai jamais été hypocrite, je ne le serai pas cette fois non plus : je ne comprends pas ce licenciement. Je l'accepte, comme un professionnel doit le faire, mais j'ai estimé que la situation était absolument sous contrôle et pouvait être améliorée."

Il a également remercié à plusieurs reprises les fans de Bologne, lui qui combat toujours une leucémie. "Parce que je ne dis pas seulement au revoir à une base de fans qui m'a aimé et soutenu pendant ces trois années et demie pleines de football et de vie, de larmes de joie et de douleur, de succès, de chutes et de recommencements (...) Votre chaleur m'a réchauffé dans les moments les plus difficiles. J'ai essayé de rendre toute cette affection par mon engagement total et mon attachement au maillot : je ne me suis jamais ménagé sur le terrain ou depuis un lit d'hôpital."