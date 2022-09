Un international norvégien écarté de la sélection parce qu'il joue en Russie

La Norvège a opté pour une position stricte vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Les joueurs évoluant en Russie sont prévenus.

Ainsi, Mathias Normann (26 ans), passé par Bodo/Glimt et Brighton, a été informé que suite à son prêt au Dynamo Moscou en provenance du FC Rostov, il ne serait plus sélectionné avec la Norvège. La saison passée, Normann avait été repris pour les matchs de Ligue des Nations en juin, ayant été prêté par Rostov à Norwich City. Mais la fédération norvégienne l'avait prévenu qu'en cas de prêt ou signature dans un club russe (ou s'il restait à Rostov), le médian (12 caps) ne serait plus appelé.

Le Dynamo Moscou, en officialisant l'arrivée de Normann, a confirmé cette mauvaise nouvelle pour le joueur norvégien.