La Mairie de Nice charge l'UEFA: "Nous voulions annuler ce match, ils n'ont pas voulu"

On n'a pas fini d'entendre parler de cette rencontre.

Après les violents incidents survenus jeudi à l’Allianz Riviera en marge du match de Ligue Europa Conférence entre l'OGC Nice et Cologne (1-1), une enquête va désormais définir les responsables de cet immense fiasco. Pour la radio RMC ce vendredi, le premier adjoint du maire niçois Christian Estrosi, Anthony Borré, a réclamé des comptes au préfet et à l'UEFA.

"C'est au préfet des Alpes-Maritimes de répondre sur ce point, c’est lui qui est en charge des matchs de foot. La police municipale a été sollicitée pour mettre en places des bus pour acheminer les supporters vers le stade, nous l’avons fait. Je suis extrêmement en colère compte tenu de la violence qui a été vécue. Il y a l’avant-match mais aussi tout l’après-midi avec ces incivilités, des tags sur la boutique de l’OGC Nice, des milliers de canettes et de bouteilles de bière dans la ville", a-t-il déploré, avant de continuer.

"Nous étions pour l’annulation du match, l’UEFA en a décidé autrement. Il faut faire la lumière sur tout ce qu’il s’est produit à l’intérieur du stade dont la municipalité n’a pas la charge. A l’extérieur, nous n’avons en charge que la circulation. C’est le rôle que le préfet nous assigne à ce dispositif et il appartient à l’Etat et à l’UEFA de faire toute la lumière sur ce qu’il s’est produit avec les stadiers, les agents de sécurité et les forces de l’ordre. (...) Nous demandons un débriefing très précis pour savoir ce qu’il en était des stadiers - qui ne sont pas commandés par la mairie de Nice, mais par les clubs -, et de l’UEFA qui a décidé de maintenir cette rencontre avec le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait en charge le dispositif de sécurité, pour que toutes les leçons soient tirées de ce qu’il s’est produit", a terminé Borré.