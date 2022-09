Lens et Openda assurent l'essentiel face à Troyes

Victoire importante pour les hommes de Franck Haise.

Face à une équipe piégeuse de Troyes, le RC Lens a fait le nécessaire. Les Sang et Or ont dominé en première période et, après qu'Openda ait heurté le poteau en début de match, ont trouvé la faille via Kevin Danso. Le défenseur autrichien a bien repris un centre de la tête (39e). Dans la foulée, Jimmy Cabot a failli doubler la marque.

En seconde mi-temps, Troyes a eu quelques occasions en contre mais n'est pas parvenu à revenir au score. Sotoca et Openda auraient pu alourdir la marque.

Lens compte 17 points sur 21 et est leader provisoirement leader de Ligue 1. Troyes retombe dans ses travers après un joli 7 sur 9.