N1 : les Francs Borains gardent le rythme en haut de tableau

Place à la quatrième journée de N1 avec les jeunes Zèbres en déplacement à Ninove, et surtout le choc entre le RFB et les Dogues.

Olympic Charleroi - Francs Borains

Les Borains se sont imposés à la Neuville grâce à Lauwrensens (25e), auteur de l'unique but de la partie qui permet aux Verts de prolonger leur sans-faute et d'enregistrer leur septième victoire consécutive (toutes compétitions confondues). Les Dogues concèdent leur deuxième défaite et restent bloqués à six points.

Ninove - Zebra Elites 2-0

Jong KAA Gent - Sint-Eloois-Winkel 0-0

Hoogstraten - Thes Sport 4-0

Heist - OHL U23 1-1

Mandel United - Dessel Sport 0-2

Patro Eisden - Knokke 2-0