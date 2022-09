Le match de Champions League entre les Rangers et le Napoli reporté

Suite au deuil national décrété au Royaume-Uni, la rencontre prévue ce mardi 13 septembre entre les Rangers et Naples n'aurait pas pu se dérouler dans des conditions idéales. Le match a donc été officiellement reporté au mercredi 14. C'est ce qu'a décidé l'UEFA.

#RangersFC can today confirm the upcoming UEFA Champions League match with SSC Napoli at Ibrox has been rescheduled for Wednesday, 14 September at 8pm.https://t.co/toCIBp8gkO pic.twitter.com/4qGVuIbYNe