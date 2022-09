Officiel : Loris Karius retourne en Premier League

Après des passages en prêt au Besiktas et à l'Union Berlin, Loris Karius (29 ans) rejoint officiellement Newcastle United. Le gardien allemand a vu son contrat avec Liverpool se terminer, il a donc signé librement chez les Magpies.

Il vient pour remplacer Karl Darlow - qui s'est blessé, et pour pallier le départ de Martin Dubravka vers ManU. L'Allemand a signé un contrat jusqu'en janvier 2023, avec une option pour prolonger jusqu'à la fin de la saison.

Grand retour donc pour Karius, qui compte 29 apparitions en Premier League avec Liverpool.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️