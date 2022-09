Une nouvelle fois questionné à propos de Mbappé, Ancelotti "baisse les bras"

L'annonce des détails du contrat de Mbappé a relancé l'avenir du Français.

Comme nous vous l’indiquions un peu plus tôt, Kylian Mbappé (23 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a en réalité prolongé non pas pour trois ans, mais pour deux années plus une en option avec le Paris Saint-Germain. Cette information change beaucoup de choses et n’a évidemment pas échappé à la presse espagnole, déjà prête à relancer les rumeurs autour d’une arrivée de l’attaquant français au Real Madrid. Relancé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti a exprimé son agacement… avec le sourire !

"Je baisse les bras avec cette question !", a plaisanté le technicien, joignant le geste à la parole. "Nous avons une super équipe, avec des jeunes, avec Benzema... beaucoup d'autres. Ce que font Vinicius et Rodrygo nous rend excités et, en ce moment, nous ne pensons à personne d'autre. Nous n'avons aucun doute et nous ne pensons pas non plus à changer de joueurs."

Après sa volte-face du printemps dernier, il serait inenvisageable de voir la Casa Blanca ouvrir déjà à nouveau grand les bras au Tricolore…