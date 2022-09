Le KRC Genk blinde l'un de ses hommes en forme

Joseph Paintsil a prolongé son contrat avec Genk jusqu'en 2026. Le Ghanéen avait rejoint le club limbourgeois en provenance de Tema Youth en juillet 2018. En 2019, l'ailier avait été prêté à Ankaragücü en Turquie. La saison dernière, le joueur âgé de 24 ans s'est imposé au sein de l'équipe première où il a pu marquer deux buts et délivrer autant de passes décisives en 22 matchs.

Titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Wouter Vrancken, Paintsil fait partie des hommes en forme du côté de Genk. Lors des huit premiers matchs de cette saison, il a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.

| 𝗝𝗢𝗦𝗘𝗣𝗛 until 𝟮𝟬𝟮𝟲.



In de eerste acht wedstrijden van dit seizoen was Paintsil al goed voor vier doelpunten en twee assists! We kijken alvast uit naar wat Joske nog meer uit zijn rechtse voet kan toveren. 💙



