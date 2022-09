Erling Haaland explique son but stratosphérique : "J'ai vraiment de longues jambes"

Le Norvégien fait la Une de tous les médias sportifs après son but sensationnel face à Dortmund (2-1) en Ligue des Champions.

84e minute, Manchester City a égalisé il y a quelques instants face à Dortmund grâce à une frappe de mule de John Stones. Joao Cancelo avance, lève la tête, il voit Erling Haaland positionné à droite du rectangle. Le Portugais délivre un centre incroyable de l'extérieur du pied. L'inspiration du grand Norvégien à la réception est absolument géniale : une extension "à la Zlatan" et Haaland marque face à ses anciennes couleurs. Les Citizens de Kevin De Bruyne remportent finalement le match sur le score de 2-1.

Interviewé par les médias de l'UEFA après son but sensationnel, Haaland était exalté. "Je pense que j'ai vraiment des longues jambes. C'est comme ça que j'ai atteint le ballon ! C'était un bon centre, et à la fin c'est un très beau but, je dois dire !"

"C'était un match très spécial pour moi. Emotionnel", a continué le Norvégien, qui retrouvait ses anciennes couleurs. "(Il y avait) Beaucoup de bons amis, de coachs et de personnes que je connais dans le staff. Mais j'ai besoin d'être concentré, d'être prêt pour les choses que je dois faire contre mon ancienne équipe. C'était juste un match de football, mais certes un peu plus spécial."