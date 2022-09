Un Brugeois et Kevin De Bruyne nominés pour le Joueur de la semaine en Ligue des Champions

Kevin De Bruyne a encore fait un excellent match avec Manchester City, mais cette fois, un Brugeois pourrait bien lui voler la vedette.

Qui est l'homme de la semaine en Champions League ? L'UEFA a révélé sa liste de nominés, et Kevin De Bruyne y figure au lendemain de la victoire de Manchester City sur le Borussia Dortmund. Kylian Mbappé et Jamal Musiala sont également repris, ainsi que...Ferran Jutgla, l'attaquant du Club de Bruges. Jutgla a été l'auteur d'un match de folie à Porto, inscrivant un but et mettant le feu dans la défense portugaise. Peut-il devancer trois poids lourds ?