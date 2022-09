Zulte en pleine galère : "Se serrer les coudes", "Ce sera une saison difficile"

Zulte Waregem est en train de signer une début de saison catastrophique. En raison de la défaite contre Saint-Trond, ils sont désormais complètement derniers du classement. "Nous devons nous serrer les coudes maintenant."

"Ce n'est pas facile d'être le dernier, mais nous ne voulons pas nous concentrer là-dessus", a déclaré Lasse Vigen après la défaite contre le Saint-Trond (0-3).

"Nous devons juste continuer à travailler pour nous en sortir. Je veux être utile à l'équipe, c'est tout ce qui compte pour moi. Revenir de 0-3 n'est pas le plus facile, mais nous devons nous en sortir ensemble."

Travailler dur

Un sentiment qui est aussi présent chez Nicolas Rommens : "Il faut qu'on se rapproche et qu'on continue. Il y avait une différence de qualité."

"Il était clair contre Saint-Trond qu'ils avaient plus d'expérience au plus haut niveau", a déclaré Sammy Bossut. "Nous savons que nous allons avoir une saison difficile et nous devons aller de l'avant."