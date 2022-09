La Premier League durcit son règlement contre les mauvais comportements

Durcir le ton, tels sont les mots d'ordre de la Premier League après la publication de son nouveau règlement visant à sanctionner les débordements des supporters lors des matchs de football.

A l'unanimité, tous les clubs de Premier League ont accepté ces nouvelles sanctions.

"Les supporters surpris en train de porter ou d'activer des engins pyrotechniques ou fumigènes, ou d'entrer sur le terrain sans autorisation, recevront une interdiction automatique du club d'une durée minimale d'un an", peut-on lire dans le communiqué.

❌ Entering the pitch

❌ Use of flares & smoke bombs

❌ Throwing objects

❌ Discriminatory behaviour

❌ Taking drugs



Football is coming together to bring in strong measures to tackle antisocial and criminal behaviour: https://t.co/FbftQnEt8x#LoveFootball #ProtectTheGame pic.twitter.com/a4tzmvxT7i