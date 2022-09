Le journal L'Equipe place un Belge dans le onze-type des étrangers de Ligue 1

À l'occasion de la trêve internationale, le journal français L'Equipe a réalisé une équipe-type des internationaux évoluant en Ligue 1. Un Belge y figure.

Le journal de référence L'Equipe a réalisé un onze-type des étrangers internationaux évoluant en Ligue 1. Parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs joueurs du PSG - Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha, Danilo - mais aussi Rodon (Rennes), qui affronte la Belgique en ce moment avec le Pays de Galles. Trois joueurs du Racing Lens sont également repris : Frankowski (Pologne), Danso (Autriche) et...notre Diable Rouge Loïs Openda.

"Sa nouvelle vie au RC Lens (4 buts en 4 matches d'affilée) a conforté le sélectionneur belge Roberto Martinez de l'avoir lancé lors du dernier rassemblement, en juin, contre la Pologne, avec un but en prime (6-1)", écrit L'Equipe. "Arrivé en France pour confirmer ses deux précédentes saisons en prêt à Arnhem en D1 Hollandaise (37 buts et 11 passes décisives en 88 matches), Loïs Openda a pour ambition, sur ces deux confrontations contre le Pays de Galles, ce jeudi, et les Pays-Bas, dimanche, de décrocher sa place pour le Mondial".