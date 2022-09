Ousmane Dembélé : "J'étais obligé de rester à Barcelone"

Longtemps cité sur le départ, l'ailier français est finalement resté en Catalogne.

Restera, ne restera pas ? Prolongera, ne prolongera pas ? Cet été, la saga Ousmane Dembélé a de nouveau fait grand bruit en Espagne. L'ailier français avait des exigences salariales élevées, et ne désirait un temps pas accepter les propositions de prolongation du club catalan.

Finalement resté avec Xavi et tous les autres, le joueur de 25 ans a expliqué son choix pour RMC Sports. "Avec la confiance de Xavi, j'étais obligé de rester. Je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe. Cela fait maintenant six ans que je suis là-bas. J'ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club."

Auteur de deux buts et de deux passes décisives lors des six premières rencontres de championnat espagnol, Ousmane Dembélé est une arme redoutable pour les Catalans. Pourra-t-il en faire de même en Équipe de France face à l'Autriche ? Réponse ce soir.