Olivier Giroud bat trois nouveaux records avec l'équipe de France

L'infatigable attaquant français se rapproche à deux buts du total de Thierry Henry.

Face à l’Autriche hier soir, Olivier Giroud a permis aux Bleus de se mettre à l’abri en doublant la mise lors de la seconde période. Auteur de la passe décisive sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé, l’attaquant de l’AC Milan est devenu hier soir le plus vieux buteur de l’histoire de l’équipe de France. À 35 ans, l’ancien attaquant de Chelsea et d’Arsenal est également devenu le passeur décisif le plus expérimenté, et le joueur le plus âgé à se rendre décisif des deux manières différentes durant la même rencontre.

Alors que sa place pour le Qatar ne semble pas si assurée, Didier Deschamps s’est exprimé sur son attaquant après la rencontre. « Il s’est trouvé dans des situations très compliquées ces dernières années, avec peu de temps de jeu. Malgré cela, il a toujours été performant en équipe de France. C’est très bien pour toute l’équipe. » Une situation qui rappelle celle de Michy Batshuayi avec les Diables Rouges.