Neymar voit le nouveau visage du Brésil: "Il y a un nouvel élan"

Les Brésiliens ont des ambitions pour la prochaine Coupe du Monde.

Avec une pléthore de stars à tous les postes, le Brésil s'impose logiquement parmi les grands favoris pour la Coupe du monde. A deux mois du tournoi au Qatar, l'attaquant phare de la sélection auriverde Neymar (30 ans, 120 sélections et 74 buts) se montre particulièrement optimiste pour la Seleçao.

"C'est le meilleur Brésil avec lequel j'ai joué depuis mes débuts. On est plus forts, plus conquérants, plus collectif et c'est très bien. (…) Offensivement, on est forts. Chacun a un rôle à jouer dans cette équipe et un objectif commun et ça c'est le plus important", a assuré le sociétaire du Paris Saint-Germain au micro de l'émission Téléfoot après un succès contre le Ghana (3-0) vendredi en amical.

"On sent comme un nouvel élan, un renouveau avec cette équipe et c'est bien ! Il y a un mélange d'expérience, de jeunesse. (…) On fait des efforts les uns pour les autres. On joue en équipe et c'est comme ça qu'on aura de grandes chances d'aller loin", a ajouté Neymar.