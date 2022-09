Galtier a bien préparé sa venue au PSG: "J'ai lu beaucoup d'interviews..."

il n'a rien voulu laisser au hasard.

Après deux premiers mois réussis sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier fait progressivement taire les sceptiques. Cela ne résulte visiblement pas du fruit du hasard, puisque l'entraîneur parisien a mis tous les ingrédients de son côté pour rapidement gagner la confiance de son groupe. Et ce avant même son arrivée dans la capitale.

"Au PSG, nous avons des joueurs de classe mondiale, il est très important d’avoir en permanence un dialogue à la fois collectif et aussi individuel avec eux. J’ai beaucoup travaillé en amont, dès que mon président m’a annoncé que j’allais être entraîneur. J’ai lu beaucoup d’interviews, regardé des reportages sur les uns et les autres pour essayer de cerner plus précisément la personnalité du groupe, mais aussi de chaque joueur. Après, il y a la prise de contact. J’ai fait en sorte d'observer et beaucoup écouter", a détaillé l’ancien coach du Nice lors d’une conférence appelée "Demain Le Sport".

"Petit à petit, j’ai commencé à avoir des échanges par secteur de jeu, mais aussi de manière individuelle, pour vite prendre la température et expliquer aux joueurs ce que j’attendais d’eux", a ajouté Galtier.