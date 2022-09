Officiel : un ancien joueur du Napoli en route pour les Emirats

Après deux saisons avec Everton, Allan va quitter le club et la Premier League pour une destination plus exotique. En effet, le club émirati d'Al Wahda a officialisé l'arrivée du Brésilien.

L'international de 31 ans devrait quitter les Toffees sans trop de regrets, lui qui ne faisait plus partie des plans de Frank Lampard.

S'il a porté le maillot d'Everton à 57 reprises depuis son arrivée, il ne l'avait toujours pas porté cette saison.

WELCOME ALLAN 🤙🇧🇷

TO HOME OF CHAMPIONS ✨️#WHDFC pic.twitter.com/tLBmSFsBai