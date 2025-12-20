"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges
À l'approche de la Coupe du monde 2026, Rudi Garcia veut imposer le jeu de la Belgique plutôt que subir l'adversaire.

Rudi Garcia multiplie les interviews ces derniers jours. Au micro de la RTBF, le sélectionneur de la Belgique a évoqué la force des Diables Rouges et leur préparation pour le Mondial 2026.

Le coach veut une équipe qui impose son jeu, mais capable de changer si besoin. "On sait gérer ce genre de situation, mais tant mieux si on peut être très dangereux en contre-attaque. On cherche plutôt à imposer notre jeu plutôt que s’adapter à l’adversaire. Il faudra être prêt à tout", explique-t-il. Les matchs de préparation serviront à faire des essais. "On verra si on pourra utiliser les matches amicaux pour faire des tests, notamment sur le système."

Garcia insiste sur le gros mental de son groupe. Pour lui, certains matchs ont montré que l'équipe avait du caractère. "Le retour contre l’Ukraine, gagné 3-0 après avoir perdu 3-1, était une vraie réponse. Le 4-3 contre le pays de Galles après avoir été remontés à 3-3 en était une aussi. Cette force de caractère pourrait nous servir pendant la Coupe du monde."

Garcia préfère ignorer les critiques

Les critiques ? Il n’y prête pas attention. "Les critiques de l’extérieur ne sont pas importantes. L’essentiel, c’est ma relation avec les joueurs, les dirigeants et les fans." Il salue l’arrivée de Vincent Mannaert (ça date un peu). "Le choix de faire venir Vincent Mannaert à la Fédération était judicieux. La Fédération ferait bien de le garder le plus longtemps possible."


Le Français ne veut pas décider sur son avenir avant la Coupe du monde. "Mon avenir n’est lié à rien et c’est très bien comme ça. On fera le point après la Coupe du monde."

