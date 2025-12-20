Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

Coach du Club de Bruges depuis le 8 décembre, Ivan Leko dit connaître son groupe et cite le joueur qui l'a le plus impressionné.

Ivan Leko a pris les commandes du Club de Bruges le 8 décembre, juste après avoir quitté La Gantoise. Ce week-end, il retrouve son ancien club sur la pelouse du Jan Breydel.

Son premier match à la tête du Club était contre Arsenal en Ligue des Champions. Une belle affiche, mais pas évidente pour débuter. Bruges s’est incliné 0-3. Dimanche dernier, les Brugeois ont réagi en s’imposant 1-5 sur le terrain de Dender.

C’est le plus gros score de la saison pour le Club. Leko connaît maintenant très bien ses joueurs. D'ailleurs, en conférence de presse ce vendredi, il a mis en avant un joueur qui l'a impressionné.

Un joueur a directement marqué Leko

"Je pourrais donner une réponse politique et dire tout le monde. Mais si je dois choisir quelqu’un, ce serait Hans Vanaken", a expliqué l’entraîneur.

"Hans, c’est Hans. Comme Brandon, c’est quelqu’un qui apporte de la stabilité. Chaque semaine, il donne tout et cela depuis dix ans. Ça m’a fait plaisir de les revoir. Voir leur attitude, la façon dont ils s’entraînent...", a conclu Leko."

