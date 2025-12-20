"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Prolongation ou départ ? Colin Coosemans s'exprime "enfin" sur sa situation contractuelle à Anderlecht.

Sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2027, Colin Coosemans doit pourtant penser à la suite. À 33 ans, le gardien va devoir trancher : prolonger l'aventure avec les Mauves ou tenter un dernier défi ailleurs dès l'été prochain ?

Qu’en est-il de son avenir ?

Un nouveau contrat en 2026 pour confirmer son statut de numéro un ? La question est délicate, comme l’a confié le portier ce samedi dans Het Laatste Nieuws.

"Je suis convaincu que j’ai beaucoup de bonnes années devant moi", sourit-il. "J’ai pris quelques années de congé. J’ai eu le temps de bien me remettre de mes pépins physiques", explique Coosemans.

Coosemans veut du respect

"J’ai beaucoup d’énergie, vraiment. J’aimerais vivre ces années à Anderlecht, mais c’est au club de faire le pas. Des pas qui montrent qu’ils veulent continuer avec moi", dit-il en s’adressant à la direction.

Selon lui, c’est à Anderlecht de montrer qu'il compte sur lui pour la suite. Il ne prolongera son contrat que s'il sent que le club lui fait confiance. Si ce n'est pas le cas, il pourrait partir.