Batshuayi pose question : "En tant que titulaire, il n'est souvent pas assez bon"

Michy Batshuayi n'a pas vraiment pu porter les Diables Rouges en l'absence de Romelu Lukaku durant cette trêve internationale.

Franky Van Der Elst voit cependant de bons chiffres pour l'attaquant. "Certes, les statistiques de Batshuayi restent bonnes. Il a le don de marquer facilement et marque plus d'un but sur deux avec l'équipe nationale", a déclaré Franky Van Der Elst au Het Nieuwsblad.

Mais il y a aussi un inconvénient. "En tant que titulaire, il n'est souvent pas assez bon." C'était clair contre les Pays-Bas. Il a ensuite été remplacé à la mi-temps. "Il ne peut pas cacher le fait qu'il a eu des difficultés dans ses clubs dans un passé récent. Mais il reste le remplaçant idéal."