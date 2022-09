Slaven Bilic est le nouvel entraîneur de Christian Kabasele à Watford

Watford a décidé de se séparer de son entraîneur Rob Edwards et de le remplacer par le Croate Slaven Bilic qui a signé un contrat d'un an et demi. Le Croate âgé de 54 ans, était sans club depuis son départ du Beijing Guoan (Chine), le 8 janvier dernier.

"Comme pour toutes les décisions prises par le conseil d'administration, je pense que ce changement est dans le meilleur intérêt du club", a déclaré le propriétaire des Hornets, Gino Pozzo, dans un communiqué. "Nous avons estimé que Rob avait eu suffisamment de temps pour nous montrer l'identité de son équipe, mais les performances n'ont pas reflété nos espoirs et nos ambitions. Maintenant, nous devons aller de l'avant, et avec Slaven Bilic, nous avons un entraîneur qui a une expérience récente de promotion en Premier League."

Slaven Bilic avait dirigé West Bromwich Albion (2020), après un passage à West Ham (2015-novembre 2017).

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.