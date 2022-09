Score de tennis pour le RFC Liège qui prend la tête de la Nationale 1

Grâce à un doublé rapide de Maxime Cavelier, le Matricule 4 s'est très rapidement mis à l'abri. Les Liégeois dépassent Saint-Eloois Winkel et les Francs-Borains et prennent la tête du championnat à la 6e journée.

Ce mercredi soir, le RFC Liège recevait Dessel Sport dans le cadre de la sixième journée de Nationale 1. Troisième avec quatre victoires et un partage lors des cinq premières rencontres, le Matricule 4 avait l’occasion de dépasser Saint-Eloois Winkel et les Francs-Borains et de prendre la tête du championnat en cas de victoire. De son côté, Dessel (15e – 4 points) se devait de ne pas repartir bredouille pour ne pas voir la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Il ne faut pas attendre bien longtemps pour voir le compteur se débloquer dans cette rencontre. Après quatre petites minutes, Bruggeman est lancé dans la profondeur sur son côté gauche. Si l’arbitre laisse jouer l’action malgré une position de hors-jeu assez évidente, l’ailier gauche du RFC Liège en profite directement. Il sert Mputu dans le rectangle, dont l’envoi est contré par un défenseur… sur Maxime Cavelier. Le médian droit ne se fait pas prier et ouvre la marque en faveur des locaux (1-0, 4e).

Un petit peu plus de 120 secondes plus tard, Jordan Bustin envoie un magnifique long ballon dans la profondeur à Benoit Bruggeman. Ce dernier joue intelligemment le coup et sert Maxime Cavelier à ras de sol, qui inscrit son deuxième but de la soirée, son premier doublé depuis qu’il porte les couleurs du RFC Liège. Habituellement à la passe décisive, le joueur de 20 ans permet aux siens de déjà se mettre à l’abri dans cette rencontre (2-0, 7e).

La première occasion des visiteurs surgira à la 19e minute. Les locaux font preuve de largesse défensive et offrent la possibilité à Loshi de servir admirablement Mekkaoui. Le numéro 7 de Dessel Sport croise trop sa frappe et ne met pas en danger Debaty. Les Sang&Marine peuvent définitivement tuer la rencontre dès la demi-heure de jeu, mais manquent une opportunité en or. Mputu contre un ballon mal dégagé par le portier Geladé. Le cuir revient à Jérémy Perbet, qui tente de lober le dernier obstacle de Dessel depuis l’entrée de la surface. Son envoi passe très bien au-dessus du gardien, mais se heurte à la barre transversale.

Le RFC Liège s’offre une nouvelle occasion juste avant le retour des vestiaires. Nyssen adresse un bon centre en direction de Benoit Bruggeman, dont la reprise de la tête manque le cadre. Après dix premières minutes d’excellente qualité et de la gestion durant le reste de cette première période, les Liégeois mènent méritoirement au repos (2-0).

Liège déroule en seconde période

C’est en début de deuxième période que les locaux vont entériner cette rencontre. Lors d’une belle reconstruction offensive, Merlen trouve Maxime Cavelier sur son couloir droit. Auteur de deux buts durant le premier acte, le joueur formé au Standard de Liège et à La Gantoise alerte Jérémy Perbet, qui reprend en un temps et assomme définitivement Dessel Sport (3-0, 52e). Quelques instants plus tard, Mouhli frappe un coup-franc dans la boîte. Le ballon est repris de la tête par Bustin, qui se heurte à Geladé, mais Benoît Bruggeman est à la bonne place pour alourdir encore un petit peu plus la marque (58e, 4-0). C’est trop facile pour Liège dans cette partie. À vingt minutes du terme, Mouhli décale Loemba sur son côté gauche. Le joueur de 32 ans centre en direction de Damien Mouchamps qui porte le score à 5-0. Dix minutes avant le coup de sifflet final, d’Ostilio, esseulé sur le côté gauche de la surface, donne à la rencontre des allures de match de tennis (81e, 6-0).

Objectif atteint pour le RFC Liège, qui dispose facilement de son adversaire du jour et qui prend la tête de la Nationale 1 après six journées, en enchaînant une cinquième victoire de rang. Les hommes de Gaetan Englebert comptent une unité d’avance sur les Francs-Borains et deux sur Saint-Eloois Winkel. Ce samedi, ils se déplaceront à l’Olympic Charleroi avant de recevoir Tirlemont dimanche prochain.

Technique de la rencontre :

RFC Liège 6

Dessel Sport 0

Arbitre : M. Meys

Les buts : Cavelier (1-0, 4e ; 2-0, 7e), Perbet (3-0, 52e), Bruggeman (4-0, 58e), Mouchamps (5-0, 71e), d’Ostilio (6-0, 81e)

Carte jaune : Kolen

RFC Liège : Debaty, Bustin, Reuten, Bruggeman (62e Prudhomme), Mputu (56e Mouchamps), Merlen, Nyssen, Lambot (72e Van Den Ackerveken), Perbet (62e Loemba), d’Ostilio (C), Cavelier (56e Mouhli)

Dessel Sport : Geladé, Mekkaoui, Vanhaen, Loshi (63e Cheprassov), Osei-Berkoe (83e Coeckelbergs), Versmissen (C) (46e Geukens), Cerigioni (63e Peeters), Smolders, Goor, Kolen (46e Swerten), Haagen