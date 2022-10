Dortmund s'incline, Wolfsburg gagne en toute fin de match

Ca jouait ce samedi en Bundesliga, où les Belges ont connu des fortunes diverses.

Dortmund, avec Thomas Meunier titulaire et Thorgan Hazard monté à l'heure de jeu, s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Cologne. Brandt avait pourtant mis les Borussen sur le bon chemin, mais Cologne s'est réveillé en seconde période et a inscrit 3 buts en l'espace de 18 minutes. La réduction de l'écart, sur un csc, ne changera rien. Dortmund subit sa 3e défaite de la saison et est 4e de Bundesliga.

Wolfsburg, avec ses Belges - Casteels titulaire, Bornauw monté en fin de match - a remporté les trois points sur le fil face à Stuttgart (3-2). Menés puis menant 2-1 grâce à Marmoush et Arnold, les Loups ont été rejoints en fin de première mi-temps par un but de l'ancien d'Arsenal Mavropanos. Dans un match très engagé - pas moins de 9 cartes jaunes ont été brandies - Wolfsburg a émérgé à la 90e+2, avec un but de Gerhardt. Wolfsburg se donne de l'air en bas de tableau et est 13e.

Les autres résultats de la journée en Bundesliga :

Eintracht Francfort 2 - 0 Union Berlin

Fribourg 2 - 1 Mayence

Leipzig 4 - 0 Bochum