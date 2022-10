🎥 Haaland, De Bruyne et Sergio Gomez à la fête, City roule sur United

Erling Haaland avait annoncé vouloir "détruire" United, il a mêlé la parole aux actes lors du derby de Manchester ce dimanche.

Emmené par un Erling Haaland stratosphérique, Manchester City a infligé une véritable gifle à son voisin, United, dimanche après-midi (6-3). Et le Norvégien en a profité pour soigner ses statistiques personnelles: directement impliqué dans cinq des six buts de son équipe, il a inscrit un nouveau triplé et distillé deux assists.

Mais d'autres Cityzens ont profité de cette démonstration pour s'illustrer: Kevin De Bruyne, qui a donné deux nouveaux assists, tous les deux pour Haaland, l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez, auteur de son premier assist en Premier League et Phil Foden qui a également inscrit un triplé.

Manchester City profite de sa victoire pour revenir à un point du leader, Arsenal, United reste coincé à la sixième place avec neuf unités de retard sur les Gunners.