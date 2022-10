Officiel: Wolverhampton vire son coach

Après un début de saison raté avec 4 défaites, 3 nuls et seulement 1 victoire en Premier League, Wolverhampton, actuellement 18e au classement, a décidé d'agir. Ce dimanche, le manager Bruno Lage, qui se trouvait sous contrat jusqu'en juin 2024, a été officiellement licencié par les Wolves.

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.