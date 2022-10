Jason Denayer explique son étrange transfert : "Je pouvais gagner beaucoup plus en Europe"

Jason Denayer, normalement un joueur de base chez les Diables Rouges, a vécu un mercato estival très étrange. En tant que joueur libre, il a reçu de nombreuses offres, mais il a finalement choisi Al Shabab à Dubaï. C'est quand même un drôle de choix de carrière.

Jason Denayer, cependant, ne pense pas de cette façon. "J'ai 27 ans et j'ai un contrat d'un an à Dubaï. Quel est le problème ? Il y a tellement de joueurs qui ont fait un tel transfert et qui sont revenus par la suite et ont bien presté en Europe", explique le Diable Rouge Het Nieuwsblad.

Mais pour un joueur qui a reçu des offres d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne, on pourrait s'attendre à un choix différent. "La véritable raison pour laquelle cela n'a jamais vu le jour est ailleurs. Lorsque je jouais encore à Manchester City, le club m'a prêté à Sunderland. J'ai effectué ce transfert parce que le club me l'a demandé. Nous étions relégués de Premier League, nous jouions tout le temps pour ne pas perdre. Je suis devenu très malheureux avec ça. J'en ai tiré une leçon. Ce n'est pas que je me sentais trop bien pour les clubs qui me voulaient, mais ce n'était pas des équipes qui visaient un ticket européen. Et je veux absolument jouer pour gagner des trophées."

À Dubaï... "Shabab Al-Ahli est très ambitieux, joue la Ligue des champions asiatique et voit en moi un joueur clé. C'est un bon projet. Je pourrais gagner beaucoup plus en Europe. Il y avait aussi une offre plus intéressante financièrement en provenance d'Arabie Saoudite, mais je l'ai refusée. Je ne fais pas cela pour l'argent, mais parce que c'est un club qui joue le haut du classement et parce que la qualité de vie à Dubaï est très élevée."