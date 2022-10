Hannes Delcroix a remplacé un Vertonghen malade : "Jamais facile mais il faut être prêt"

Petite surprise au coup d'envoi d'Anderlecht-West Ham : Hannes Delcroix remplaçait Jan Vertonghen. Pas un choix tactique.

Titulaire en début de saison, Hannes Delcroix a ensuite été victime de l'arrivée de Jan Vertonghen à son poste. Le jeune défenseur prend son mal en patience, même si la pilule doit être difficile à avaler : alors que son coéquipier Zeno Debast a pris une sérieuse option pour aller à la Coupe du Monde 2022, Delcroix peut déjà faire une croix dessus, lui qui comptait pourtant déjà une sélection. Ce jeudi, Vertonghen était malade, et Delcroix a pu retrouver les terrains. "Ce n'est jamais facile de remplacer quelqu'un en dernière minute quand vous jouez peu, mais en tant que pro, il faut toujours être prêt", déclare-t-il après la rencontre.

Hannes Delcroix a réalisé un match assez solide, et n'a rien à se reprocher sur le but encaissé. "Nous pouvons être fiers de notre match face à un adversaire de haut niveau", estime le défenseur. "Mais voilà, même si collectivement, nous étions à niveau, le résultat n'est pas là, comme contre Charleroi. Dans le dernier quart d'heure, nous avons perdu notre organisation. La déception est grande mais il faut retenir le positif et le garder pour les déplacements à Malines, puis à Londres".

Delcroix pourrait cependant déjà retrouver le banc. Jan Vertonghen était simplement malade et devrait vite faire son retour : "Jan a tenu l'équipe médicale au courant dès le matin, il avait mal dormi et se sentait très faible. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait du match, il est apparu évident qu'il ne pourrait pas tenir sa place ni même être sur le banc", expliquait Felice Mazzù après la rencontre. A priori, pas question de Covid-19 pour Vertonghen ; un peu de repos devrait suffire pour que le Diable revienne dans le groupe.