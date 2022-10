La dernière rumeur Mbappé? "Il veut quitter le PSG en janvier"

Alors que la situation ne semble pas au beau fixe entre le PSG et Kylian Mbappé, le quotidien madrilène Marca saute sur la brèche et évoque les envies de départ de l'attaquant français qui aimerait selon eux quitter la capitale française dès le mois de janvier.

Ce week-end, à l’issue d’un décevant partage à Reims (0-0), Kylian Mbappé a fait comprendre qu’il n’était pas satisfait de son rôle sur l’échiquier parisien et, notamment, de la position de pivot qui lui est dévolue. Christophe Galtier a tempéré en conférence de presse. “C’est une réaction, à chaud, de frustration par rapport au match et au résultat”, a estimé le coach parisien.

Et s’il y avait plus que ça ? C’est ce que prétend Marca ce mardi. Le quotidien espagnol, qui cite “des sources proches du dossier” avance que “la relation est complètement rompue entre le PSG et Kylian Mbappé”. Et, toujours selon ces sources, cela ne date pas d'hier.

Le Français aurait déjà demandé à quitter le club en juillet. Pourquoi ? Parce qu’au moment de négocier sa prolongation, la direction parisienne lui a fait des promesses qu’elle n’aurait ensuite pas tenues. Près de cinq mois après avoir signé son nouveau contrat, Kylian Mbappé se sent trahi et aurait l’intention de quitter le PSG dès le mois de janvier. Pour aller où ? “Il rêve toujours du Real Madrid, mais le PSG ne lui ouvrirait les portes que pour aller à Liverpool”, précise Marca.

Une affaire à suivre dans les prochaines semaines ? Ou alors une rumeur infondée de plus ? Réponse un peu plus tard.