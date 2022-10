Le drôle de régime alimentaire d'Erling Haaland

Erling Haaland est un sacré phénomène. Et ses secrets alimentaires ont été révélés dans l'extrait d'un documentaire à paraître...

Voilà qui va donner des idées et peut-être faire naître des vocations. Dans un extrait du documentaire "The Big Decision" à paraître, et qui évoque la décision d'Erling Haaland de signer pour Manchester City, les drôles d'habitude alimentaires du grand norvégien ont été révélées. Haaland aimerait ainsi particulièrement manger du foie et du coeur, pièces de viande peu appréciées du grand public. "Les gens ne mangent pas ça, c'est vrai, mais je suis soucieux de mon physique et de ma santé. Manger des aliments locaux et de qualité est important. De la mauvaise viande, comparé à quoi ? Celle du McDonalds ?", s'interroge Erling Haaland.

L'attaquant de Manchester City révèle également deux habitudes quotidiennes : filtrer l'eau qu'il boit,et regarder le soleil directement dès qu'il se lève le matin. Au vu des résultats d'Haaland avec les Skyblue, nul doute : ça marche.