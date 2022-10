Stefano Okaka était surpris de se retrouver à Anderlecht : "Il y a quelque chose qui n'allait pas"

En 2015, Stefano Okaka signait à Anderlecht en provenance de la Sampdoria. L'attaquant italien avait une belle cote à l'époque, et ne s'attendait certainement pas à rejoindre le championnat belge.

À 33 ans, Stefano Okaka revit à l'Istanbul Basaksehir (16 matchs, 5 buts). La seconde partie de carrière de l'attaquant international italien (5 caps) a été marquée par ses passages à Anderlecht puis dans la "galaxie Bayat", entre Watford et l'Udinese. Pourtant, au moment de rejoindre le RSCA, Okaka était plutôt bien coté, et il espérait mieux que la D1 belge. Dans Calciomercato, il a expliqué sa surprise à l'époque quand c'est finalement à Anderlecht qu'il signait. "J'aurais pu rejoindre l'Inter ou l'AC Milan, et je me suis retrouvé à Anderlecht", regrette-t-il.

"De la Samp' qui jouait les qualifications pour la Ligue des Champions, Gabbiadini avait signé à Naples, Eder à l'Inter...et moi, à Anderlecht. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non ?", s'interroge Okaka. "J'avais déjà discuté avec Roberto Mancini, j'étais presque à l'Inter". L'attaquant italien brillera en D1A, inscrivant 17 buts en 49 rencontres. Il signera ensuite à Watford en août 2016 contre 6 millions d'euros.