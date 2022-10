Antoine Griezmann s'excuse : "Contre Bruges, je voulais vraiment marquer..."

Antoine Griezmann a manqué un penalty au match aller contre Bruges, puis échoué à trouver le chemin des filets au match retour. Ce samedi, il a délivré l'Atlético Madrid contre l'Athletic Bilbao.

L'Atlético Madrid l'a emporté à Bilbao ce samedi sur un but d'Antoine Griezmann, enfin libéré depuis la signature de son contrat longue durée en provenance du FC Barcelone. Le buteur français inscrivait là le quatrième but de sa saison, le premier depuis août en Liga. "J'ai manqué un penalty à Bruges, puis j'ai eu énormément d'occasions au match retour", explique Griezmann dans des propos rapportés par L'Equipe. "J'avais envie de marquer, d'aider l'équipe. J'étais très frustré de ne pas pouvoir être titulaire en début de saison pour aider l'équipe".

Le Français n'était en effet que prêté à l'Atlético par le Barça et s'il dépassait un certain taux de temps de jeu, les Colchoneros auraient dû verser une somme très élevée. Une solution a finalement été trouvée entre les deux clubs et Griezmann a pu signer à Madrid pour de bon. "Je suis fier d'avoir pu signer et de redevenir un sportif à part entière. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux auxquels cette situation a fait du mal", conclut-il.