Benzema fête son Ballon d'Or avec un but et une victoire

Le Français est rentré très tard de la cérémonie du Ballon d'Or, mais a tout de même livré un match plein.

Le Real Madrid, loin de ses bases, a conforté ce mercredi sa place de leader du championnat d'Espagne en s'imposant sur la pelouse de la lanterne rouge Elche. Les champions d'Espagne et d'Europe en titre ont assuré l'essentiel et ont surtout fêté Karim Benzema.

Le premier but de la rencontre est cependant inscrit par Valverde en tout début de match. Benzema, de son côyé, a inscrit le second but après la pause avant de voir Rodrygo marquer le troisième et dernier but de ce duel. À noter : le Real Madrid a vu trois buts annulés par le VAR.

Au classement, les Merengues sont toujours leaders de LaLiga. Thibaut Courtois (toujours blessé) et Eden Hazard (collé sur le banc ad vitam eternam) n'ont pas disputé cette rencontre.