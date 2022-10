Brecht Dejaegere explique comment Toulouse l'a recruté

Le milieu de terrain belge enchaîne les bonnes performances chez les Pitchounes depuis son arrivée en 2020.

Brecht Dejaegere (31 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a expliqué la manière dont il a été recruté par les dirigeants de Toulouse.

"La direction a vraiment une philosophie de recrutement basée là-dessus et pour chaque joueur c'est différent. Pour moi, ce qui a été déterminant, c'est mon implication dans les dernières passes avant un but et aussi ma récupération assez haute sur le terrain. Pour l’instant, la data est l’option qu’ils prennent pour recruter ça marche bien. (…) J’ai été directement convaincu par Damien Comolli. J’ai été séduit par la philosophie et l’ambition du club. C’est une belle histoire", a confié le Belge pour RMC.