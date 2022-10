Deux buts, deux cartons rouges et une première victoire pour Laurent Blanc avec Lyon

Le duel entre Montpellier et Lyon aura été tendu, très tendu.

Laurent Blanc peut souffler. L'ancien entraîneur du PSG, Bordeaux et de l'équipe de France a signé ce samedi sa première victoire à la tête de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, le déplacement à Montpellier ne ressemblait pas à une promenade de santé.

Les Lyonnais ont ouvert le score en première période, via Houssem Aouar, mais après la pause, Wahi égalise pour les locaux à 20 minutes de la fin. Puis une altercation éclate entre deux hommes : Mavdidi et Diomandé. Les deux hommes se provoquent et se poussent... mais l'arbitre les expulse tous les deux.

Finalement, dans les arrêts de jeu, Lacazette offre les trois points aux Gones. Ces trois unités font du bien au nouveau coach Laurent Blanc, mais aussi à Lyon qui reprend un peu espoir dans la course à l'Europe.