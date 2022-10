Un ancien Parisien dévoile l'ambiance du vestiaire du PSG

On entend beaucoup de choses sur l'ambiance dans le vestiaire du PSG mais l'Espagnol est venu tout éclaircir.

Depuis plusieurs semaines, voir plusieurs mois... et même plusieurs années, la presse française (et espagnole) s'attaque souvent à l'ambiance soi-disant délétère dans le vestiaire du PSG. Ander Herrera, qui a quitté le club cet été, revient sur ce qu'il lit dans la presse.

“Quand j’étais à Paris, j'avais l'habitude de lire des histoires dans les médias comme quoi, il y avait un problème ou une bagarre dans le vestiaire. J'étais dans le vestiaire et il n'y avait pas de bagarre. Ils exagèrent tout. Je ne suis plus là, mais je lis aussi des histoires et je ne leur fais pas confiance parce que j'y étais. Bien sûr, dans le football, vous ne pouvez pas être ami avec tous les coéquipiers que vous avez côtoyés au cours de votre carrière. Mais le respect est toujours là. D'après mon expérience, ils se respectent les uns les autres”, a confié l'ancien Parisien dans l'Equipe.