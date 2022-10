Une icône de Manchester United va connaître sa première expérience en tant que T1

Middlesbrough est actuellement 21e de Championship. Une situation très loin des ambitions du club, qui a mené à l'éviction de l'entraîneur-chef, Chris Wilder.

Pour le remplacer, Middlesbrough a décidé de céder les rênes de l'équipe à Michael Carrick (41 ans). L'Anglais va ainsi connaître sa première expérience en tant que T1, lui qui avait officié à Manchester United comme adjoint de Solskjaer puis avait assuré l'intérim durant 3 matchs.

"Middlesbrough a été le premier club professionnel pour lequel j'ai joué à l'âge de neuf ans, c'est donc un sentiment très spécial d'être de retour ici en tant qu'entraîneur-chef", a réagit Carrick.

