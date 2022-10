La statistique incroyable d'Abdoulaye Seck (ex-Antwerp), double buteur contre le PSG

Malgré la déroute des siens au Parc des Princes (7-2), l'ancien défenseur de l'Antwerp a su se mettre en évidence.

Ce mardi soir, le Maccabi Haifa a été lourdement et logiquement défait sur la pelouse du Paris Saint-Germain (7-2). Grâce à ce succès, les Parisiens assurent leur place en 1/8es de finale de la compétition et demeurent toujours invaincus cette saison. Dans cette déroute israélienne, un nom est à retenir, et il n'est pas inconnu aux suiveurs de notre Jupiler Pro League : Abdoulaye Seck.

L'ancien défenseur de l'Antwerp, désormais replacé comme latéral droit avec sa nouvelle formation, a inscrit les deux uniques buts des siens. Un fait rare pour le joueur de 30 ans qui, de deux têtes, s'est offert le premier doublé de sa carrière. Son dernier but remontait au 02/04/2022, toujours avec le maillot de l'Antwerp, sur la pelouse d'OHL.

Statistique d'autant plus surprenante, l'international sénégalais (5 sélections) est devenu, selon Opta, le premier défenseur à inscrire un doublé contre Paris, toutes compétitions confondues, depuis Julian Palmieri avec Bastia en janvier 2015.