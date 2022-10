Le staff de Genk face à ses anciennes couleurs : "Cela ne facilite pas l'analyse"

Le KV Mechelen et le KRC Genk croiseront le fer, ce week-end.

Rencontre spéciale pour Wouter Vrancken et ses adjoints, ce vendredi. Le staff limbourgeois, composé du T1, Kevin Van Dessel et Glenn Vanryckeghem, recevra le KV Mechelen, une équipe désormais dirigée par Steven Defour. "Après Buijs, Defour est revenu à la recette qui a fait le succès du club lors des dernières années. Cela est parfaitement logique. Quand vous êtes dans une telle situation, vous essayez de vous raccrocher à tout ce que vous pouvez" souligne Van Dessel à Het Belang van Limburg.

Une rencontre plus lisible à analyser ? Pas spécialement pour les Limbourgeois. "Vous ne savez pas s'il va tenter quelque chose de nouveau pour vous surprendre, et cela ne facilite pas l'analyse de l'adversaire avant le match. Quoi qu'il en soit, nous devons jouer notre jeu et ne pas nous focaliser sur celui de notre adversaire. Wouter Vrancken ne déroge pas à ses princes, et ce sera également le cas ce vendredi" conclut Kevin Van Dessel.