🎥 Arthur Theate après la remontada du Fenerbahçe face à Rennes : "Ca ne doit pas arriver"

Le néo-Diable Rouge n'en revient pas que son équipe se soit faite surprendre après avoir maîtrisé le match.

Rennes semblait avoir plié le match jeudi soir face au Fenerbahçe en plantant trois buts dans la première demi-heure de la rencontre en Europa League. Cependant les Turcs n'ont rien lâché et sont revenus dans la rencontre avec un but en fin de première mi-temps mais surtout deux autres en fin de match.

"On leur fait mal, vraiment mal. On sent sur le terrain qu'ils ne savent pas où ils sont. On met trois buts et ce qui doit se passer se passe, ils commencent à pousser et n'ont plus rien à perdre non plus. On prend un premier but sur phase arrêtée, un deuxième aussi et puis ce troisième où on craque vers la fin comme on l'a fait à l'aller mais cette fois à onze. Ca ne doit pas arriver", a réagit Arthur Theate au micro de son club.

Merci encore aux 100 supporters, c'est une de nos forces cette année ce public à l'extérieur. On leur doit quelque chose et on doit montrer un gros Rennes dimanche, encore jeudi et j'espère qu'ils sont fiers de nous car on donne tout sur le terrain".