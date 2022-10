D1A : OHL et La Gantoise se quittent dos à dos

La Gantoise se déplaçait à OHL ce dimanche soir lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League.

Chez les locaux, Marc Brys remplaçait Pletinckx, blessé, par Louis Patris et Joren Dom au profit de Dylan Ouedraogo. Du côté des visiteurs, Hein Vanhazebrouck laissaient Sulayman Marreh et Vadis Odjidja sur le banc pour Andrew Hjulsager et Elisha Owusu.

En début de rencontre, OHL était proche d'ouvrir le score sur une tête de Gonzalez qui filait à côté de la cage de Paul Nardi (2e). C'est La Gantoise qui prenait les commandes de la rencontre via Cuypers, qui avait bénéficié d’un rebond sur un envoi de Matisse Samoise sur le gardien d’OHL (42e), 0-1. Alors que les Buffalos se contentaient de gérer leur maigre avantage, les Louvanistes égalisaient par Gonzalez sur un penalty accordé pour une faute d’Owusu sur Patris (73e), 1-1. Le score ne bougeait plus.

Au classement, Gand occupe la 6e place (24 points) et OHL est 8e (22 points).