N1 : Le RFC Liège arrache la victoire lors du match au sommet, Visé chute contre les U23 d'OHL

Trois matchs de cette onzième journée de Nationale 1 étaient au programme ce dimanche.

RFC Liège-Patro Eisden 2-1

La première période était disputée entre les deux cadors de la série, mais l'un des tournants de la rencontre avait lieu peu avant la pause lorsque Kevin Kis prenait la rouge après un second carton jaune. Toutefois, le Patro ouvrait le score en début de seconde période via Elisha Sam Bruce (50e), 0-1. Leslie Bamona et Elisha Sam Bruce avaient l'opportunité de faire le breakl, mais Debaty était vigilant. Finalement, Liège égalisait grâce à Mouchamps (77e), 1-1.

Le match était devenu bouillant, tant sur le terrain qu'en dehors. Stijn et Steven Stijnen ont tous deux reçu un carton rouge. Dans les dernières minutes, les Sang et Marine ont arraché la victoire via Mputu (90e), 2-1.

Grâce à cette victoire, le matricule 4 est 3ème tandis que le Patro reste 2ème.

RFCL : Debaty, Nyssen, Lambot (46e Massart), Van Den Ackerveken (63e Gendebien), Bustin, Reuten (46e Mouchamps), Merlen, Bruggeman (88e Prud’homme), Loemba, Mputu, Perbet

Visé-OHL U23 1-3

Après deux victoires de rang, Visé avait à coeur de faire la passe de trois face aux U23 d'OHL. Mais les Oies ont mordu la poussière face aux jeunes Louvanistes.

Après une première période fort disputée, Joshua Zimmerman ouvrait le score pour les visiteurs peu après la pause (47e), 1-0. Zimmerman faisait ensuite le break quatre minutes plus tard d’une frappe placée hors de portée de Maxime Mignon (51e), 0-2. Le buteur devebait passer pour Desmond Acquah qui annihilait tout suspense (55e), 0-3. Pelé Mboyo voyait ensuite son penalty arrêté par Owen Jochmans (82e) avant que Reno Wilmots ne réduise le score face à une formation réduite à dix (84e), 1-3.

Visé : Mignon; Gerits, R. Wilmots, Englebert, Rherras (65e Nguessan); Omolo, M. Wilmots (65e Hendrickx); Legear (73e Gilon), Cascio, Perseo (65e El Harrak); Mboyo

U23 Antwerp-Olympic 1-3

Tirlemont-Knokke 2-0

Naudts (78e et 83e)