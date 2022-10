Serie A : l'AS Rome renverse Vérone, Bologne vainqueur à Monza

Deux matchs étaient au programme ce lundi en Serie A. La Roma a été l'emporter au Hellas Vérone après avoir été menée.

L'AS Rome de José Mourinho se déplaçait au Hellas Vérone et s'est retrouvée menée après 26 minutes de jeu, sur un but de Pawel Dawidowicz. Le Polonais, cependant, allait passer de héros en zéro en quelques minutes : il sera exclu à 36e, et la Roma égalisera juste avant la pause via Zaniolo (45e+2). En infériorité numérique en seconde période, le Hellas finira par craquer en toute fin de match : Volpato (88e) fait 1-2, et Stefan El Shaarawy fera le break à la 90e+2 (1-3). Avec cette victoire, la Roma revient à un point de l'AC Milan et du podium, tandis que Vérone stagne à l'avant-dernière place.

Bologne, de son côté, a été l'emporter dans un duel de ventre mou à Monza (1-2).

