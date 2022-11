Coupe du Monde 2022 : Efficace mais fébrile défensivement, que peut nous offrir l'Allemagne ?

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place à l'Allemagne est son efficacité redoutable.

Dans un groupe très relevé et notamment composé de l'Espagne, l'Allemagne semble partir avec un léger retard sur la formation ibérique, notamment pour sa fébrilité défensive dont nous parlerons plus tard dans cet article. Cependant, la Mannschaft répond toujours présente dans les grands tournois. Focus sur les forces et faiblesses du quadruple champion du Monde.

Flick, des débuts explosifs

Après sa Ligue des Champions remportée avec le Bayern Munich, Hansi Flick a repris les rênes de la sélection nationale allemande après le dernier championnat d'Europe en remplacement de Joachim Low. Et les débuts ont été explosifs. 7 matches, 7 victoires, 31 buts inscrits, deux concédés. L'Allemagne a roulé sur absolument tout le monde. Les choses se sont néanmoins corsées en Ligue des Nations, où l'Allemagne n'a remporté qu'une seule rencontre : contre l'Italie. Avec quatre partages et une défaite contre la Hongrie, la Mannschaft a pu laisser la dernière place du groupe à l'Angleterre. Une préparation de Coupe du Monde pas idéale.

Une efficacité redoutable

L'efficacité allemande, tout le monde la connaît. Les hommes de Flick sont capables, sur une action pourtant anodine à son commencement, de faire la différence. Grâce à un bon mélange d'expérience et de jeunesse sur le front offensif, avec les présences de Thomas Muller, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala et Kai Havertz, les Allemands disposent d'une artillerie lourde, difficile à contrer. L'absence de Timo Werner pour blessure ne devrait donc pas poser trop de problèmes à Hansi Flick. Malgré sa troisième place en Ligue des Nations, l'Allemagne a terminé meilleure attaque de son groupe, avec 11 buts. C'est autant que le Portugal et la Belgique, juste derrière les Pays-Bas (14). C'est tout dire.

Une fébrilité défensive qui peut faire la différence

Malgré l'incontournable Manuel Neuer, la défense de l'Allemagne ne rassure pas. Trois buts concédés contre l'Angleterre, aucun clean-sheet en Ligue des Nations, voici le principal point faible de la formation allemande. Un point faible qui pourrait permettre à la Roja de faire la différence pour la première place du groupe. Kehrer, Raum et Gosens ne rassurent pas toujours, Hofmann non plus. Seul Toni Rudiger fait office d'irremplaçable dans cette défense, au même titre que Sule. Très prometteur, Schlotterbeck pourrait s'affirmer comme la révélation de cette équipe.

Un milieu de terrain taille patron

Ilkay Gundogan, Leon Goretzka, Joshua Kimmich. Le trio de l'Allemagne au milieu de terrain fait tous simplement rêver. Le premier est épaulé par Pep Guardiola depuis son arrivée en Angleterre, tandis que les deux autres travaillent chaque jour leurs automatismes au Bayern Munich, comme plusieurs de leurs coéquipiers. Véritable sentinelle, le dernier cité est un barrage très difficile à forcer pour parvenir à inquiéter la défense. Devant lui, Gundogan et Goretzka se trouvent, combinent, et servent leurs attaquants. Le milieu de terrain allemand, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au Monde, actuellement.

Un 1/8e de finale contre la Belgique ?

Les deux premiers des groupes E et F se rencontreront en 1/8es de finale. En cas de première place de l'Allemagne et de seconde place de nos Diables Rouges - ou l'inverse -, nos deux équipes se rencontreraient donc dès la sortie des poules. Difficile.