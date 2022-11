Virgil Van Dijk complimente Kevin De Bruyne : "Un joueur incroyable, extraordinaire"

Virgil Van Dijk était l'invité de Gary Neville dans l'émission "The Overlap" sur la chaîne YouTube de l'ancien joueur de Manchester United. Après avoir évoqué l'un des meilleurs attaquants contre lesquels il a pu jouer, le défenseur de Liverpool a mis à l'honneur un Diable Rouge.

A la question de savoir avec quel joueur, avec lequel il n'a jamais joué en club ou en sélection, il aimerait évoluer à Liverpool, le défenseur néerlandais n'a pas hésité une seconde et a mentionné Kevin De Bruyne.

"Il est exceptionnel. S'il avait joué à Liverpool, on aurait été encore plus loin. Il est extraordinaire, bon avec la balle, au pressing, au scoring. Il a toutes les qualités d'un milieu de terrain actuel, d'un footballeur en général. C'est un joueur incroyable."

Pree how quick he said the answer pic.twitter.com/1Imf0He3jI