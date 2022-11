Le Beerschot suit le rythme des leaders

Les Rats ont toujours la montée en tête.

Après un début de saison assez chaotique, le Beerschot redresse la tête. Ce dimanche soir, les Anversois se sont imposés sur la pelouse de Lommel, pour le plus grand bonheur de leurs supporters.

Et il ne fallait pas arriver en retard pour venir voir ce duel puisque après 4 minutes, c'était déjà 1-1 au marquoir. Verlinden a ouvert le score après 1 minute, Lommel a égalisé à la 4ᵉ via Kadiri. À l'heure de jeu, Verlinden claque un doublé pour rendre l'avantage à ses couleurs. Dans les dernières minutes, le but du break tombe grâce à Porisson (84', 1-0).

Avec 20 points, le Beerschot est à 4 points de Beveren, leader de la challenger Pro League.