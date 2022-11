Sven Kums est toujours en fin de contrat: "Ils peuvent toujours m'appeler"

Sven Kums a été l'un des joueurs clés de La Gantoise ce dimanche, qui a battu le Club de Bruges 2-0. Le contrat du milieu de terrain expire l'été prochain. Quid de son futur ?

En tout cas, Kums lui-même ne le refuserait pas. "Je suis ouvert à un nouveau contrat", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "Nous allons en discuter avec le président. Non, il n'y a pas encore eu de discussions. Mais ils peuvent toujours m'appeler. Je me sens bien et je m'amuse. J'aime être ici."

Kums est devenu champion de Belgique avec Les Buffalos en 2015 et a également remporté le Soulier d'or à cette époque. Après des transferts manqués à l'Udinese et à Anderlecht, il est revenu à la Ghelamco Arena en 2019. Il compte désormais près de 200 matchs au compteur pour le ce club.

Hein Vanhaezebrouck était aussi clairement satisfait de son milieu de terrain après le match. "Aujourd'hui, je ne pouvais pas voir que Sven Kums avait 34 ans", a-t-il conclu en plaisantant.