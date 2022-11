Wout Faes ne se cache pas: "Si je ne suis pas dans les 26, il y aura de la déception"

Encore trois nuits de suspense et la sélection pour la Coupe du monde sera connue. Pour de nombreux supporters belges, la tension est insupportable, mais que doivent dire les joueurs?

Dans Het Nieuwsblad, Faes évalue ses chances d'obtenir un billet pour la Coupe du monde. Selon lui, il est très difficile de l'estimer. "Quelques gars sont sûrs de leur sélection. Ensuite, je pense à Vertonghen, Alderweireld et aussi Theate, qui est gaucher et dans une excellente saison", énumère-t-il. Pour les places restantes, Faes pense qu'il devra rivaliser avec Dedryck Boyata, Zeno Debast, Jason Denayer et Brandon Mechele.

Une conversation avec Roberto Martinez a révélé que le sélectionneur national voit Faes principalement comme un pion central dans la défense à trois. "Il pense que je devrais diriger et fournir un encadrement en tant qu'homme central. Je lui ai dit à ce moment-là que je pense pouvoir aussi être aligné à gauche ou à droite dans la défense à trois", sonne-t-il.

Faes ne tourne pas autour du pot : si son nom ne figure pas parmi les 26 jeudi, il sera très déçu. "La Coupe du monde est le plus haut niveau atteignable, tout le monde veut y aller". De toute façon, Faes n'a rien à se reprocher. "Je peux seulement dire que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je joue au plus haut niveau possible et je suis dans la meilleure période de ma carrière."

Sélection ou pas, Faes se porte actuellement très bien à Leicester. Il se surprend aussi lui-même. "Il est certain que la différence avec la Ligue 1 est énorme. Le rythme ici en Angleterre est complètement fou. Vous n'avez pas une seconde pour souffler", analyse-t-il. Cependant, le football anglais lui convient parfaitement. "Si tu ne te bats pas à cent pour cent ici, tu te fais du mal. C'est comme ça que j'aime le foot", dit-il en riant.